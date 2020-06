Riparte la Liga, Kroos a DAZN: "Abbiamo ottime opportunità di vincere il titolo"

Questa sera la riparte. Lo fa da , dal Gran Derbi. Poi, domenica sera, toccherà al Real Madrid, impegnato contro l’einar. Tra i grandi protagonisti c’è anche Toni Kroos, perno del centrocampo di Zidane delle tre e, allo stesso modo, intoccabile anche dal ritorno di Zizou in panchina.

Il centrocampista tedesco ha raccontato a ‘DAZN’ le sensazioni a poche ore dal rientro in campo, dopo tre mesi di pausa forzata a causa del Coronavirus.

L'ex , arrivato a Madrid nel 2014, ha parlato anche della gestione tecnica di Zinédine Zidane.

“Non credo non abbia avuto successo come allenatore. Ora non bisogna ribaltare tutto. Ci sono automatismi che sono solo suoi, negli allenamenti o nella preparazione della partita. E queste cose sono rimaste le stesse, perché in passato lo hanno portato al successo”.