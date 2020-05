Riparte la Bundesliga: dove vederla in tv e streaming, date e orari

La Bundesliga recita il ruolo di apripista tra i grandi campionati europei: sabato 16 maggio torna in campo con la 26ª giornata di campionato.

Nonostante non sia ancora passata l'emergenza legata al coronavirus, la riparte ed è il primo grande campionato di calcio che decide di fare il coraggioso passo verso la ripartenza.

Il via libera, lo ricordiamo, è arrivato negli scorsi giorni direttamente dalla Cancelliera Angela Merkel, che ha concesso alla DFL ((Deutsche Fußball ) di organizzare la ripartenza sia della Bundesliga, sia della Zweite Liga (la seconda divisione).

Il piano della federazione è quello di concludere la Bundesliga negli ultimi giorni di giugno: servirà ovviamente giocare ogni tre giorni, così da giocare nove giornate, più lo spareggio salvezza. Oltre al campionato mancano anche le semifinali e la finale della Coppa di .

Altre squadre

QUANDO RIPARTE LA BUNDESLIGA

La Bundesliga ripartirà ufficialmente sabato 16 maggio, alle ore 15.30 con la partita di cartello tra e 04, il Derby della Ruhr. Il programma si chiuderà lunedì 18 maggio alle 20.30 con la sfida tra e .

Si tratta della 26ª giornata di campionato, proprio quella che doveva giocarsi nel weekend del 14-15 marzo, prima che la federazione decidesse di sospendere la Bundesliga.

DOVE VEDERE BUNDESLIGA IN TV E STREAMING

Sarà Sky Sport, che detiene i diritti della Bundesliga, a trasmettere in esclusiva in , in diretta, le partite della 26ª giornata di campionato. Sarà possibile guardare le gare sia in televisione, per tutti gli abbonati a Sky, sia in grazie alla piattaforma SkyGo, disponibile su tablet, smartphone e computer.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti. Di seguito l'elenco delle partite della 26ª giornata con la relativa programmazione.

CALENDARIO, DATE E ORARI BUNDESLIGA

Sabato 16 maggio

-Schalke 04 (ore 15.30): diretta Sky Sport Football (canale 203) e diretta streaming Sky Go e Now Tv.

- (ore 15.30): diretta goal Sky Sport Uno (canale 201) e diretta streaming Sky Go.

Fortuna Düsseldorf-Paderborn (ore 15.30): diretta goal Sky Sport Uno (canale 201) e diretta streaming Sky Go.

-Hertha (ore 15.30): diretta goal Sky Sport Uno (canale 201) e diretta streaming Sky Go.

RB - (ore 15.30): diretta goal Sky Sport Uno (canale 201) e diretta streaming Sky Go.

Francoforte-Borussia Mönchengaldbach (ore 18.30): diretta Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203) e diretta streaming Sky Go e Now Tv.

Domenica 17 maggio

Colonia- (ore 15.30): diretta Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203) e diretta streaming Sky Go e Now Tv.

Union Berlino- (ore 18.00): diretta Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203) e diretta streaming Sky Go e Now Tv.

Lunedì 18 maggio

Werder Brema-Bayer Leverkusen (ore 20.30): diretta Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203)

CLASSIFICA BUNDESLIGA

1) 55 punti

2) Borussia Dortmund 51

3) Lipsia 50

4) 49

5) Bayer Leverkusen 47

6) Schalke 37

7) Wolfsburg 36

8) Friburgo 36

9) Hoffenheim 35

10) Colonia 32

11) Union Berlin 30

12) 28 *

13) 28

14) Augsburg 27

15) Mainz 26

16) Dusseldorf 22

17) Werder 18 *

18) Paderborn 16

* Una partita in meno