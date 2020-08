Rio Ferdinand duro con Semedo: "Fossi in lui chiuderei Instagram"

Umiliato da Alphonso Davies a Lisbona, Semedo entra nel mirino di Ferdinand: "Non ci sono nemmeno parole, imbarazzante".

Alphonso Davies fa un po' quello che vuole sulla fascia sinistra e il va al tappeto. E, soprattutto, va al tappeto Nelson Semedo. Protagonista a Lisbona di una serataccia, così come tutti i suoi compagni di squadra.

E così, mentre a Barcellona scoppia l'incendio e a di Baviera si preparano per la semifinale di , sul banco degli imputati finisce proprio lui, Semedo. Criticato da un grande del calcio europeo come Rio Ferdinand, pluricampione negli anni passati con la maglia del .

"Non c'è nemmeno un nome per definire quello che ha fatto Davies, non dovrebbe nemmeno essere permesso - le parole dell'ex difensore a 'BT Sport' - Imbarazzante. Se fossi Semedo, chiuderei il mio profilo Instagram per un po' di tempo".

L'ultimo post di Semedo, in realtà, risale a una settimana fa: una foto che lo ritrae esultante assieme ai compagni dopo uno dei goal che hanno steso il negli ottavi di finale. Con ogni probabilità, non ne seguiranno altri per un bel po' di tempo.