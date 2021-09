Rio Ferdinand attacca Cristiano Ronaldo: "Fossi nell'allenatore gli direi di restare seduto"

L'ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, critica il comportamento dell'ex compagno Cristiano Ronaldo ai microfoni di BT Sport.

Una serata pazza, che difficilmente potrà dimenticare. Prima lo steward colpito con la pallonata e il soccorso nel riscaldamento, poi il goal e infine la rimonta dello Young Boys dopo la sostituzione. L'esordio bis in Champions League di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United è stato un vero e proprio concentrato di emozioni.

Nella partita numero 177 in Champions League, primato condiviso con l'ex compagno al Real Madrid Iker Casillas, il portoghese è riuscito subito ad andare in rete, proprio come accaduto in Premier League con la doppietta contro il Newcastle. A complicare i piani del Manchester United di Solskjaer è stata l'espulsione di Wan-Bissaka nel primo tempo, con lo Young Boys che è riuscito a ribaltare il risultato al 95' e portare a casa l'intera posta in palio e il primato del girone.

Nel post match, nonostante la rete e la buona prestazione nei 72 minuti in campo, non sono mancate le critiche nei confronti Cristiano Ronaldo. Il portoghese è finito nel mirino dell'ex compagno di squadra Rio Ferdinand, che non ha apprezzato il comportamento del portoghese.

Dopo la sostituzione, con Lingard in campo al suo posto al 72', l'ex attaccante della Juventus è rimasto in panchina e ha provato ad aiutare dall'esterno del terreno di gioco i suoi compagni di squadra con alcune indicazioni.

"Se fossi l’allenatore, devo essere onesto, gli direi di restare seduto. Capisco che la gente quando vede Cristiano comportarsi così pensi che è solo un ragazzo appassionato, che vuole vincere e non riesce a trattenersi dal vedere la squadra in difficoltà. Ma se questo significa alzarsi, affiancare il tecnico e urlare indicazioni allora non va bene".

Ferdinand non ha gradito l'atteggiamento di Ronaldo e ha esternato il suo pensiero nel corso dell'intervento a BT Sport, al termine delle gare del martedì del primo turno della fase a gironi di Champions League.

Un attacco frontale da parte dell'ex difensore dei 'Red Devils', che senza utilizzare mezzi termini si schiera contro l'ex compagno di squadra proprio all'Old Trafford.