Rio Ave-Milan, le formazioni ufficiali: Maldini titolare

Milan con Daniel Maldini dal primo minuto in attacco, panchina per il giovane Colombo. Nel Rio Ave c'è Piazon.

Le formazioni ufficiali di Rio Ave- :

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Diego Lopes, Carlos Mané; Moreira.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini.

Altre squadre

Ultimo ostacolo per il Milan prima del possibile accesso alla fase a gironi dell' 2020/2021: in si gioca la sfida in gara secca contro il Rio Ave, reduce dall'eliminazione del ai calci di rigore nel turno precedente.

L'articolo prosegue qui sotto

Emergenza in attacco per Pioli, privo dello squalificato e infortunato Rebic e di Ibrahimovic, alle prese con la positività al Coronavirus: spazio dal primo minuto per Daniel Maldini, preferito a Lorenzo Colombo che aveva giocato e segnato contro il Bodø/Glimt.

Trequarti con Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers a supporto del figlio d'arte, mediana con Kessié e Bennacer: solo panchina per Tonali. Confermata in blocco la difesa davanti alla porta di Gianluigi Donnarumma.

Rio Ave con lo stesso schieramento del 'Diavolo': Moreira punta di riferimento con Piazon (di proprietà del ), Diego Lopes e Carlos Mané alle sue spalle. Diga di centrocampo composta da capitan Tarantini e Filipe Augusto. Pinto e Nelson Monte i terzini, Borevkovic e Santos i centrali difensivi a protezione della porta di Kieszek.