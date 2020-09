Rio Ave-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan deve battere il Rio Ave per accedere alla fase a gironi di Europa League: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

RIO AVE-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Rio Ave-Milan

Data: 1 ottobre 2020

Orario: 21.00

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

L'ultimo ostacolo sulla strada che potrebbe portare il Milan alla fase a gironi di è il Rio Ave, avversario in gara secca nel playoff.

Il Milan ha finora vinto le quattro partite ufficiali giocate tra campionato ed Europa League battendo Shamrock Rovers, , Bodo-Glimt e .

I portoghesi invece nell'ultimo turno hanno superato un po' a sorpresa il , eliminato ai rigori.

Nella rosa del Rio Ave inoltre figura una vecchia conoscenza del nostro campionato come Lucas Piazon, ex promessa del calcio brasiliano che ha vissuto una breve parentesi al .

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Rio Ave-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO RIO AVE-MILAN

La gara tra Rio Ave e Milan valida per i playoff di Europa League si giocherà all'Estadio do Rio Ave di Vila do Conde giovedì 1 ottobre 2020, fischio d'inizio fissato alle ore 21. La squadra vincitrice accederà direttamente alla fase a gironi di Europa League.

Rio Ave-Milan non sarà trasmessa in diretta tv visto che la partita sarà online grazie a DAZN. Sarà però possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l'app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Rio Ave-Milan (così come già avvenuto per gli altri turni preliminari dei rossoneri) sarà trasmessa in diretta da DAZN. Basterà collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali dell'abbonamento. In alternativa si potrà ricorrere all'app scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal sarà possibile seguire tutta la sfida tra Milan e Rio Ave minuto per minuto: dalle ore precedenti alla gara al calcio d'inizio con gli aggiornamenti sulle formazioni fino alla vera e propria diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio del match di Europa League.

Ancora Gabbia titolare in difesa per Pioli, vista la perdurante indisponibilità di Romagnoli, Musacchio e Duarte. A centrocampo torna dal 1' Bennacer al fianco di Kessié, mentre in attacco la doppia assenza di Ibrahimovic (positivo al coronavirus) e Rebic (lussazione al braccio) lancia il giovane Colombo come prima punta. Sulla trequarti ballottaggio tra Brahim Diaz e Saelemaekers.

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Diaz; Colombo.