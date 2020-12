Rinvio della gara contro il Manchester City: l'Everton chiede chiarimenti

Rinvio non senza polemiche quello stabilito lunedì dalla Premier League, che ha preferito non fare giocare - a causa di un focolaio Covid-19 nelle file dei Citizens.

L'Everton ha ovviamente accettato la decisione della Premier League, ma tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha chiarito di avere subito la stessa decisione senza condividerla del tutto.

"L'Everton Football Club si rammarica del rinvio della partita contro il Manchester City, non solo per i 2.000 tifosi che sarebbero stati presenti, ma per i tifosi del Merseyside e di tutto il mondo. I nostri giocatori erano preparati per la partita, così come lo staff della squadra e tutti a Goodison. La giornata è la data più importante del nostro calendario".