Rinvio Brescia-Sassuolo, quando si schiera la formazione al fantacalcio?

Con il rinvio di Brescia-Sassuolo, in programma inizialmente venerdì, slitta il termine ultimo di consegna della formazione al fantacalcio.

La settima giornata dI inizierà sabato 5 ottobre alle 15 e non venerdì 4 alle 20.45 come previsto inizialmente dal calendario. Questo perché - è stata rinviata dopo la morte del presidente neroverde Squinzi .

Il match verrà recuperato il 18 dicembre, influenzando anche la giornata di fantacalcio sia per quanto riguarda il calcolo che in merito al termine ultimo per schierare la formazione.

QUANDO SI SCHIERA LA FORMAZIONE AL FANTACALCIO?

Il rinvio di Brescia-Sassuolo, oltre a dare la possibilità alle leghe di scelgiere il 6 politico per tutti i giocatori o aspettare il recupero per calcolare la giornata, fa slittare la deadline per lo schieramento delle formazioni.

Sarà infatti possibile schierare la formazione fino alle 14.59 di sabato 5 ottobre, prima dell'inizio di - che aprirà ufficialmente la settima giornata di Serie A.

Questo permetterà comunque di schierare giocatori di Sassuolo e Brescia, qualora nella vostra lega venga presa in considerazione l'opzione del 6 politico.