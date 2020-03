Rinviata anche PSG-Lione: la finale della Coppa di Lega doveva giocarsi il 4 aprile

La finale della Coppa di Lega tra PSG e Lione, in programma il prossimo 4 aprile, è stata rinviata a causa dell'emergenza coronavirus.

Il coronavirus ferma il calcio anche in . La Lega transalpina infatti ha annunciato di avere rinviato la finale della Coppa inizialmente programmata per il 4 aprile.

La Lega, dopo aver consultato anche le due finaliste e , ha optato per il rinvio della partita in ottemperanza al decreto ministeriale sugli ultimi sviluppi dell'emergenza sanitaria in atto.

Suite à l’arrêté ministériel du 10 mars 2020, le Bureau du Conseil d’Administration a décidé de reporter la Finale de la @CoupeLigueBKT.



Communiqué 📝➡ https://t.co/RVd1ArYO2F pic.twitter.com/d3LIkN2QpT — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 11, 2020

La nuova data della finale di Coppa di Lega verrà fissata quando la situazione sarà più chiara. In seguito a questo rinvio invece le partite di del PSG (contro il Metz) e del Lione (contro il ) verranno riprogrammate nel wee-end 4-5 aprile ma a porte rigorosamente chiuse.

Così come a porte chiuse si giocherà anche la gara valida per il ritorno degli ottavi di in programma stasera al Parco dei Principi tra lo stesso PSG ed il .