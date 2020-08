Ufficiale, rinnovo per Juwara col Bologna: contratto fino al 2024

A segno a San Siro nel 2-1 in rimonta contro l'Inter, Musa Juwara è stato premiato dal Bologna: nuovo contratto della durata di 4 anni.

Nel 2016 l'arrivo in Italia a bordo di un barcone. Sofferenza, timore per la propria vita. Però com'è cambiato il mondo di Musa Juwara in 4 anni: ora è il momento di vedere riconosciuto, anche dal punto di vista economico, il suo valore.

Il ha infatti annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver rinnovato per 4 anni il contratto del giovanissimo attaccante gambiano:

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Musa Juwara per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024".

Juwara blindato, dunque. E del resto le prestazioni del baby gambiano negli spezzoni di partita concessigli da Mihajlovic in danno ragione alla scelta del Bologna. Uno dei quali, quello contro l' , ha consentito ai felsinei di uscire coi 3 punti da San Siro.