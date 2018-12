Rinnovo Icardi, Maurito sereno: "Firmerò quando mi diranno di farlo"

Al termine di Inter-Udinese, Mauro Icardi parla dell'imminente rinnovo: "Con la società parla Wanda, io devo solo fare il mio lavoro in campo".

A segno pure contro l'Udinese, Mauro Icardi è sempre e comunque il grande protagonista dell'Inter. Dentro e fuori dal campo. Perché non solo dei suoi goal si parla in continuazione, ma anche di un rinnovo di contratto che appare ormai cosa fatta.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Proprio di questo ha parlato il capitano argentino, intervistato da 'Sky Sport' al termine dell'anticipo contro i friulani. Rispondendo, ovviamente, a una domanda inerente al tweet della moglie Wanda, che ieri in tarda serata ha twittato: "Sono le 00.30 ed io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo".

"Io non devo dire nulla ai tifosi - le parole di Icardi - Ne parlerà Wanda con la società, io devo soltanto fare il mio lavoro in campo: le altre cose non mi riguardano. Io sono tranquillo, firmerò il contratto quando mi sarà detto di farlo".

Il contratto in questione, per la precisione, avrà nuova scadenza nel 2023. Quello attuale, invece, terminerà nel 2021, ovvero fra tre anni. Apparentemente un lasso di tempo lungo, ma con campioni così mai dire mai. Ed è per questo che l'Inter ha deciso di accelerare.