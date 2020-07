Rinnovo di Ibrahimovic col Milan, Massara aspetta: "Parleremo quando avremo tempo"

Il Milan e Ibrahimovic potrebbero proseguire la loro avventura insieme, ma prima c'è da chiudere il campionato: "Ora è concentrato ed agguerrito".

Si concluderà nei prossimi giorni il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il . Lo svedese, acquistato dai rossoneri a gennaio, ha siglato con il Diavolo un patto per alcuni mesi, in attesa di capire se proseguirà o meno l'avventura a Milano o altrove.

Titolarissimo come prima punta e fondamentale per il Milan da diversi punti di vista, Ibrahimovic non ha per ora lasciato indizi riguardo la prossima stagione, che dopo poche settimane di pausa riprenderà tra fine estate e inizio autunno, nel mese di settembre.

Prima della gara contro l' , fondamentale per il quinto posto, ha parlato di Ibrahimovic il ds del Milan, Frederic Massara:

"Il problema è che vengo a parlare con voi, siamo qui ogni due giorni... Appena avremo tempo parleremo seriamente. Come ho già detto di recente, ci confronteremo con lui: ora è concentrato e agguerrito, è Ibra. Un campione di cui non si può non tenere conto”.

Le parti si incontreranno a inizio agosto, quando il campionato di chiuderà i battenti con la 38esima e ultima giornata. Allora il classe 1981, 39enne ad ottobre, deciderà se prolungare la sua esperienza in rossonero, per giocare l'Europa e provare a giocare per Scudetto e qualificazione in Champions.

Sette goal e quattro assist nelle quindici gare giocate nella Serie A 2019/2020 per Ibrahimovic: per l'ex Los Angeles Galaxy buoni dati ma non eccelsi, spezzati tra l'altro da un infortunio meno grave del previsto e ovviamente lo stop del calcio causato dal coronavirus.

Intanto, lo svedese pensa alla pari del Milan solamente ad una cosa: i gironi di , senza passare dai preliminari. Il primo passo verso il futuro, al quale seguirà quello di Ibrahimovic.