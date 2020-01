Rinforzo per la Fiorentina? Maxi Olivera torna tra i convocati

Iachini ha convocato il giocatore uruguagio, rientrato dal prestito all'Olimpia: potrebbe essere un'arma in più per la seconda parte di stagione.

Maxi Olivera e la , un rapporto difficile che potrebbe trasformarsi in positivo nelle prossime settimane. L'esterno torna infatti tra i convocati viola visto il rientro dal prestito in questi ultimi giorni: Iachini ci crede, l'uruguagio potrebbe essere il rinforzo in più per i toscani in questa seconda parte di stagione.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Classe 1992, arrivato a Firenze nel 2016, ha disputato 25 gare con la Fiorentina prima di lasciare la e giocare con l'Olimpia di Asuncion nell'ultimo anno. Ora è tornato alla base viola e Iachini lo testerà in questi giorni per capire se possa dare una mano nella risalita.

Il terzino è stato convocato dalla Fiorentina l'ultima volta nel dicembre 2018, mentre l'ultima apparizione in Serie A risale oramai a maggio dello stesso anno, quando la squadra toscana subì una pesantissima sconfitta per 5-1 contro il .

Contro il andrà in panchina pronto a subentrare a gara in corso in caso di necessità: tra l'altro Maxi Olivera è sceso in campo contro gli azzurri già due volte in passato, certo in gare non felici dal punto di vista della difesa, visti i 3-3 e 4-1 (per i partenopei) in archivio.

Sarà Lirola a partire titolare, a meno di sorprese, nella gara del San Paolo tra Fiorentina e Napoli. A sinistra però la viola può nuovamente contare su Maxi Olivera, desideroso di archiviare l'etichetta di meteora per provare a dare una mano al nuovo tecnico Iachini.