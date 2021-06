La rinascita di Budimir nella Liga: l'Osasuna lo ha acquistato per 8 milioni di euro

L'anno scorso con il Mallorca, quest'anno l'Osasuna. Dopo stagioni altalenanti in Italia, il croato è rinato in Spagna. E giocherà Euro 2020.

Tra Marcelo Brozovic, Ante Rebic, Mario Pasalic e Ivan Perisic, la Croazia ha una forte matrice italiana. Più Petkovic, Badelj, Kovacic, Vrsaljko. Nomi che fanno parte della selezione balcanica da anni che hanno un passato importante (o un presente) nel nostro campionato. C’è anche un altro giocatore che è da poco entrato nel giro ed ha un passato in Italia: Ante Budimir.

L’attaccante classe 1991 - compirà 30 anni il prossimo luglio - fa parte della selezione dall’ottobre del 2020, quando ha fatto il suo esordio assoluto contro la Svizzera in amichevole. Da lì è sempre stato convocato dal CT Dalic, che lo ha già utilizzato in 7 occasioni, con un goal contro la Turchia.

E pensare che soltanto un paio d’anni fa Budimir giocava in Serie B ed era tutt’altro che un goleador, come è diventato nelle ultime due stagioni, da quando gioca nella Liga. Tanto da essersi guadagnato un quadriennale con l’Osasuna, che lo ha pagato 8 milioni di euro e ci ha messo una clausola da 20 milioni per la Liga.

Si era messo in luce nel campionato croato per poi passare una stagione anonima nel St. Pauli. Ci ha creduto il Crotone del connazionale Ivan Juric, che nella stagione 2015/16 ha ottenuto una storica promozione in Serie A, anche grazie ai suoi 16 goal che lo hanno reso un idolo della piazza. Salvo poi andare alla Sampdoria nell’estate 2016, senza successo: 11 presenze in Serie A, solo 304 minuti, neanche un goal.

La stagione successiva, di rientro a Crotone, è andata meglio: 6 reti in 22 partite in A, ma senza riuscire a evitare la retrocessione. Tornato in B, ha vissuto una prima parte di annata difficile con sole tre reti. Finché a gennaio 2019 ha deciso di accettare l’offerta del Mallorca, in Segunda Division.

Da lì è cambiato tutto. Non tanto per i 5 goal segnati fino a fine stagione, ma per quello segnato contro il Deportivo la Coruna nella finale di ritorno dei playoff nel 3-0 valso la promozione. L’anno successivo, goal a raffica: 13 in 35 partite, anche se non sufficienti per evitare la retrocessione.

I suoi goal hanno attirato l’attenzione dell’Osasuna, già decimo in classifica lo scorso anno. Che se lo è aggiudicato in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Quello esercitato proprio nelle scorse ore, per rendere Budimir l’acquisto più costoso nella storia del club.

L’attaccante croato lo ha festeggiato dal ritiro della sua nazionale, mentre si prepara a Euro 2020. Dovrà lottare per essere tra i protagonisti in un attacco già molto ricco di talento con Rebic e Kramaric su tutti, ma la sua rinascita nella Liga parla chiaro: mai sottovalutare Ante Budimir. Anche nei momenti più difficili.