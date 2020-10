Il rimprovero di Van Basten a van de Beek: "Non avrebbe dovuto scegliere lo United"

L'ex attaccante del Milan parla del passaggio al club di Manchester dell'ex Ajax: "Può guadagnare tanto, ma è più importante che giochi".

I primi mesi di Donny van de Beek al Manchester United non sono stati particolarmente memorabili. 59 minuti in Premier League, soltanto due in , minuti solo nelle coppe.

L'olandese è una seconda scelta per Solkjaer e la decisione di scegliere il Man U, secondo Marco Van Basten, sarebbe stata un grande errore. Lo ha affermato a 'Ziggo Sport'.

“È brutto quando un giocatore del genere gioca solo sei o sette volte l’anno. Può guadagnare tanti soldi, ma deve capire che per il suo futuro è più importante giocare. Il contratto quinquennale è una stronzata. Se la situazione è questa, non avrebbe dovuto scegliere il e aspettare altre offerte di club in cui avrebbe giocato sempre".

Per ora il bottino di van de Beek è di un goal segnato alla prima partita con il . Rete peraltro inutile, data la sconfitta finale per 1-3.