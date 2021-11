Rimpianto Roma: Frattesi fu scambiato con Defrel, oggi fa faville col Sassuolo

Ha giocato anche in casa del Milan, Davide Frattesi, dopo aver visto la sua squalifica annullata in extremis. E se l'è cavata ancora una volta bene, come quasi sempre in questa stagione. Non è un caso se l'ex monzese è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere Locatelli, imponendosi nel centrocampo del Sassuolo. E facendo nascere più di un rimpianto alla Roma.

Già, perché non tutti se lo ricordano, ma Frattesi è cresciuto calcisticamente proprio in giallorosso. Solo che la Roma non ha creduto a sufficienza in lui, come aveva fatto in un primo momento anche con Lorenzo Pellegrini, ceduto qualche anno fa proprio agli emiliani e infine riacquistato a peso d'oro: 10 milioni di euro.

L'estate del fattaccio, se così si può chiamare, è il 2017. La Roma vuole a tutti i costi Gregoire Defrel. O meglio: a volerlo è soprattutto Eusebio Di Francesco, suo grande estimatore, che alla prima stagione nella Capitale punta forte sul francese dopo averlo allenato in Emilia. Viene accontentato, perché l'operazione si fa. Tutti felici e contenti, almeno in un primo momento.

E Frattesi che c'entra? C'entra, perché i 5 milioni pattuiti con il Sassuolo per la sua cessione, più i due e mezzo dell'affare Marchizza, altro giovane che nel 2017 lascia la Roma e approda a Reggio, vengono scalati proprio dall'operazione Defrel. Se tecnicamente non è uno scambio alla pari, insomma, nella sostanza è come se lo fosse.

"L’AS Roma rende noto di avere ceduto all’US Sassuolo Calcio i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Davide Frattesi e Riccardo Marchizza - recita ai tempi il comunicato giallorosso - I due calciatori del vivaio giallorosso, in questa stagione con la Primavera hanno conquistato la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, raggiungendo le semifinali di campionato e i playoff in Youth League. Il Club augura a Davide e a Riccardo le migliori fortune".

Poche righe, un comunicato piuttosto scarno. Perché la Roma, probabilmente, non immagina di aver a che fare con due possibili futuri protagonisti della Serie A (sì, anche Marchizza, oggi all'Empoli). Ha in mente solo Defrel, vuole far felice Di Francesco e non esita a sacrificare due elementi cresciuti in casa, anche se in realtà Frattesi la carriera l'ha iniziata sulla sponda opposta, alla Lazio.

Chi abbia avuto ragione, ormai, lo hanno capito anche i muri. Defrel a Roma è durato appena una stagione, senza mai nemmeno avvicinarsi ai livelli di Reggio. Poi se n'è andato alla Sampdoria, quindi è tornato a casa, al Sassuolo, dove parte in seconda fila dietro ai vari Berardi, Raspadori e Scamacca.

Ironia della sorte, oggi è compagno di squadra proprio di Frattesi. Che la sua bella gavetta se l'è fatta: Ascoli, Empoli, Monza, sempre in Serie B. È cresciuto, si è conquistato il posto da titolare assieme a Balotelli e Boateng, ha disputato gli Europei Under 21 con l'Italia. E il Sassuolo ha deciso di puntare su di lui per scordare Locatelli. Venendo ampiamente ripagato da prestazioni sopra la media.