Il rimpianto di Morrison al Manchester United: "Saltavo gli allenamenti, cambierei tante cose"

Ravel Morrison torna sull'elogio di Wayne Rooney: "Avrei potuto fare sicuramente di più, sapevo di avere qualità ma non capivo".

Tra i tanti talenti del calcio europeo espressi soltanto in parte c'è sicuramente quello di Ravel Morrison: per molti un potenziale 'crack', secondo una leggenda come Wayne Rooney addirittura meglio di Pogba.

Il diretto interessato ha ringraziato l'ex compagno ai tempi del , soffermandosi ai microfoni di 'TalkSport' su ciò che sarebbe potuta essere la propria carriera:

"Ovviamente sono parole fantastiche, specialmente quando arrivano da un giocatore come Rooney. Probabilmente è uno dei migliori calciatori inglesi di tutti i tempi, sono commenti di alto livello da un giocatore di alto livello. Mi fa arrabbiare il fatto che avrei potuto fare decisamente di più. Anzi avrei dovuto fare decisamente di più. Ci spero ancora".

Cresciuto nella formazione giovanile dei Red Devils, Morrison non è più riuscito ad affermarsi con una certa continuità in un club. Sono arrivati poi i trasferimenti al , al , al e alla , dove è riuscito a collezionare appena 8 presenze.

Ora il centrocampista classe '93 è in prestito al , ma facendo un tuffo nel passato lo stesso giocatore ammette di aver avuto gravi mancanze: