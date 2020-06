Rimpianto Kurzawa per la Juventus: Sarri disse no allo scambio con De Sciglio

Alex Sandro ko e Juventus in apnea: a gennaio era tutto fatto per lo scambio Kurzawa-De Sciglio, ma Sarri si oppose secondo il 'Corriere di Torino'.

Oltre al danno anche la beffa per la : la sconfitta in finale di Coppa non è stata l'unica notizia negativa per i bianconeri, colpiti dall'infortunio occorso ad Alex Sandro che ne avrà per circa un mese, periodo in cui dovrà recuperare dalla lesione di primo grado del legamento collaterale mediale.

Un colpo al cuore e alle ambizioni di Maurizio Sarri che, forse, ora si starà mangiando le mani per una scelta presa durante il mercato di gennaio, quando stava per andare in porto lo scambio col tra Layvin Kurzawa e Mattia De Sciglio.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere di ', sarebbe stato proprio il tecnico ad opporsi alla partenza del terzino ex , preoccupato dal rendimento sulla fascia destra di Cuadrado che venne umiliato da Insigne nel match di campionato perso a , preferendo così avere un'alternativa in più in quella zona di campo oltre a Danilo.

Eppure un Kurzawa in più nel motore avrebbe fatto comodissimo in questa situazione di emergenza: così come Higuain, Alex Sandro non ha un vero e proprio sostituto sull'out mancino, se non proprio l'adattato De Sciglio che a dovrebbe posizionarsi lì.

E non sarebbe nemmeno la prima volta: De Sciglio ha giocato a sinistra in 7 delle 12 apparizioni stagionali e la Juventus ha sempre portato a casa il bottino pieno. Il piano B è rappresentato dallo spostamento di Danilo; più remote appaiono le ipotesi Matuidi e Chiellini, con quest'ultimo che tornerebbe al suo antico ruolo.