Rimpianti alle stelle: Svizzera, Bulgaria e Irlanda del Nord flop dopo aver fermato l'Italia

Hanno bloccato l'Italia nella corsa ai Mondiali, al pari della Macedonia del Nord: faticano enormemente tra goleade subite e vittorie risicate.

L'Italia non giocherà i primi, e probabilmente unici per molto tempo, Mondiali autunnali nella storia del calcio. L'eliminazione in semifinale playoff contro la Macedonia del Nord in seguito al secondo posto nel girone porterà gli azzurri a dover guardare la Coppa del Mondo in tv e streaming.

Dopo aver conquistato gli Europei in quel di Wembley, l'Italia non è riuscita a chiudere il proprio gruppo di qualificazione al primo posto, tra gli errori di Jorginho dal dischetto e le occasioni sprecate nei pareggi contro Svizzera, in due occasioni, Irlanda del Nord e Bulgaria.

Squadre che dopo aver fatto la voce grossa contro la Nazionale azzurra non si sono certo ripetute, anzi. Basti pensare alla Svizzera, prima in classifica davanti all'Italia e sicura dei Mondiali: dal 4-0 che ha portato alla qualificazione, gli elvetici hanno rimediato tre sconfitte in quattro gare.

Pari contro il Kosovo, k.o contro Inghilterra e Repubblica Ceca, Shaqiri e soci sono crollati per 4-0 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, approdato ai Mondiali proprio dopo aver battuto la Macedonia del Nord, che a sua volta aveva messo fuori gioco l'Italia.

Il team macedone non ha avuto invece problemi contro Gibilterra, che risulta però essere una delle squadre con il punteggio più basso nel Ranking FIFA. Contro la Bulgaria, invece, pari risicato.

Giù, la Bulgaria, protagonista in negativo della domenica di Nations League: la Georgia è stata la grande sorpresa della giornata, surclassando i ragazzi di Petrov per 5-2 in trasferta. Da novembre, negli ultimi cinque incontri, hanno perso contro Qatar, Svizzera e Croazia.

Risultati completati dall'Irlanda del Nord: dopo il pari contro l'Italia di novembre è arrivato il successo contro Lussemburgo, sul fondo del ranking FIFA, ma soprattutto i k.o contro Ungheria e Grecia e il pari contro Cipro nella seconda giornata di Nations League.

Il rammarico dell'Italia continua, tra utopistici discorsi di ripescaggio e una serie di k.o netti da parte delle squadre sfidate nel girone di approdo ai Mondiali. Un discorso a cui si aggiunge il generale deludente periodo della Nazionale azzurra, svuotata dal successo degli Europei: anche ora, probabilmente, la qualificazione non sarebbe stata raggiunta. Quel che è stato, è stato.