Il rilancio di Arthur: migliore in campo a Firenze, infortuni alle spalle

C'era grande curiosità per capire come si sarebbe comportata la Juventus al 'Franchi' nel nuovo abito cucitole addosso da Allegri: il 3-5-2 ha fornito - al netto della supremazia della Fiorentina per lunga parte del match - risposte rassicuranti e potrebbe essere riproposto nelle prossime uscite.

In cabina di regia a centrocampo si è posizionato Arthur, coadiuvato dalle mezzali Locatelli e Rabiot: il brasiliano ha strappato gli applausi di compagni e tifosi, elevandosi a punto di riferimento centrale della squadra bianconera grazie all'intelligenza tattica che lo aveva fatto emergere prima al Gremio e poi al super Barcellona di Messi.

Doti troppo spesso rimaste nascoste per svariati motivi, in primis gli infortuni che hanno pesantemente condizionato la prima stagione in Italia e l'inizio di quella in essere: a luglio si era infatti sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra, con conseguente stop di tre mesi.

Un passo necessario per risolvere, una volta per tutte, un problema che lo assillava da inizio 2021, che gli ha anche impedito di prendere parte alla spedizione per la Copa America casalinga che ha visto il Brasile non confermare il titolo precedente alla luce del ko in finale con l'Argentina.

Arthur ha quindi saltato le prime uscite stagionali, tornando soltanto il 17 ottobre in occasione di Juventus-Roma: in quella circostanza era stato impiegato nel quarto d'ora finale, mentre il rientro nell'undici titolare è avvenuto il 30 ottobre al 'Bentegodi' per Verona-Juventus (finita 2-1 per gli scaligeri).

Un ritorno in pianta stabile graduale, culminato con un'importanza sempre crescente all'interno dei meccanismi bianconeri che nemmeno la breve positività al Covid-19 (tra fine dicembre e inizio gennaio) ha intaccato.

Per Allegri una 'notizia' da non trascurare, soprattutto in virtù delle numerose assenze che non lasciano ampio margine di scelta in un periodo delicato e denso di impegni come quello attuale: Arthur c'è, finalmente a pieno regime e senza gli intoppi di natura fisica che troppo spesso si sono presentati chiedendo un conto salato.