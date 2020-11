Rijeka-Napoli dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Rijeka sfida il Napoli nella 3ª giornata del Gruppo F di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

RIJEKA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Rijeka-

Rijeka- Data: 5 novembre 2020

5 novembre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita al Rijeka di Simon Rozman nella 3ª giornata del Gruppo F dell' . I partenopei hanno 3 punti in classifica, frutto di una sconfitta contro l'AZ Alkmaar e di un successo sulla Real Sociedad, i croati hanno invece perso entrambe le gare con gli spagnoli e gli olandesi.

Sarà il primo confronto fra le due squadre in Europa League e nella storia delle due società. Tuttavia, quando prima del secondo dopoguerra Fiume e l'Istria facevano parte del Regno d' , Napoli e Fiumana si affrontarono due volte in quella che si chiamava ai tempi Divisione Nazionale e corrispondeva all'attuale , seppur divisa in gironi.

I partenopei si imposero 2-1 in casa nel gennaio del 1929, mentre pareggiarono 1-1 a Fiume nella partita di ritorno disputatasi nel mese di maggio. Da quando si chiama Rijeka e rappresenta la , il club ha affrontato 4 volte squadre italiane nelle Coppe europee, 2 volte il e 2 volte la , riportando 2 sconfitte e una storica vittoria sui rossoneri nell'Europa League 2017/18.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

I campani arrivano da una sconfitta casalinga in Serie A contro il , i croati hanno perso in trasferta 2-0 nell'ultimo turno del campionato croato contro l'HNK Sibenik e sono alle prese con i molti contagi da Coronavirus in squadra, che costringeranno con ogni probabilità il tecnico Rozman ad affidarsi ad alcuni elementi della Primavera, se non addirittura a mandare in campo la squadra Under 19. In questa pagina tutte le informazioni su Rijeka-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO RIJEKA-NAPOLI

Rijeka-Napoli si disputerà la sera di giovedì 5 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Rujevica, anche chiamato Stadion HNK Rijeka, di Rijeka/Fiume. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in Europa League fra le due squadre, è previsto per le ore 18.55.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida di Europa League Rijeka-Napoli. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

La partita Rijeka-Napoli sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno seguirla mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Ci sarà inoltre la possibilità di seguire Rijeka-Napoli su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre, a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite dell'Europa League.

IN DIRETTA SU GOAL

darà ai suoi lettori la possibilità di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Tutta da decifrare la formazione del Rijeka, alla luce dei tanti casi di Covid-19 in rosa, con i nomi dei calciatori positivi non comunicati. Rozman potrebbe affidarsi a un 5-4-1. In porta giocherebbe Nevistic, con Tomecak e Stefulj terzini e Galovic, Velkovski ed Escoval difensori centrali. A centrocampo Menalo e Loncar a presidiare le due fasce, con Pavicic e Andrijasevic interni. In avanti il centravanti Kulenovic come unica punta. Il tutto naturalmente se questi giocatori fossero disponibili: non è da escludere nemmeno l'impiego della formazione Under 19 se non si arrivasse a 12 componenti della Prima squadra.

L'articolo prosegue qui sotto

Gattuso pensa a un consistente turnover. Davanti al portiere Ospina, al centro della difesa spazio a Maksimovic in coppia con Koulibaly, con Hysaj e Mario Rui esterni bassi. In mediana Demme potrebbe affiancare Bakayoko. Davanti torna a disposizione Lorenzo Insigne, che lunedì ha svolto l'intero allenamento con i suoi compagni. È probabile però che il capitano parta dalla panchina, così come Mertens: Politano, Lobotka e Lozano potrebbero agire sulla trequarti alle spalle del centravanti, ruolo per il quale è in pole position Petagna. È possibile infatti una chance europea per l'ex , che sarebbe preferito a Osimhen.

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna.