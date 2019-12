Il rigorista della Roma? Kolarov si fa da parte: "Sbaglio più rigori che punizioni"

C’è anche Aleksandar Kolarov tra i migliori giocatori dell’annata 2018/2019 della . Il difensore della si è confermato uno dei più forti terzini del torneo, abbinando alla consueta qualità sull’out di sinistra, anche la solita ottima dose di goal.

Kolarov, intervistato ai microfoni di Sky al suo arrivo al Gran Galà del Calcio, ha riassunto con una battuta la sua presenza nella notte nella quale il calcio italiano consegna i suoi massimi riconoscimenti individuali.

Quello che sta vivendo la Roma è un ottimo momento di forma.

“E’ un momento positivo per la Roma, dobbiamo continuare così. Per quanto mi riguarda vedremo come procederà la serata, ma è comunque un motivo di orgoglio arrivare ad una certa età ad essere qui. Mi fa comunque piacere soprattutto per la Roma. Più invecchio e più miglioro come il vino? Si, altri quattro anni li faccio tranquillamente”.