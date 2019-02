Rigorista Inter, chi tira senza Icardi? Perisic o Lautaro Martinez

Contro il Rapid Vienna sul dischetto c'è andato il numero 10 nerazzurro. Contro i viola, nonostante Lautaro in campo, a calciare è stato Perisic.

In casa Inter, con il caso Icardi che potrebbe trascinarsi anche fino al termine della stagione, Luciano Spalletti dovrà prendere a breve un'altra decisione importante, quella riguardante il rigorista designato della squadra.

Contro il Rapid Vienna in Europa League dagli 11 metri si è presentato Lautaro Martinez. Contro la Fiorentina, nonostante la presenza in campo del numero 10 nerazzurro, ad andare dal dischetto è stato invece Perisic.

Sia l'ex Racing che il croato non hanno tirato tanti penalty in carriera, ma al momento sembrano le soluzioni più plausibili anche per il prosieguo della stagione.

Un rigorista d'annata è presente in rosa, Candreva, ma l'esterno in stagione ha fino a questo momento collezionato solamente 10 partite da titolare sulle 20 che ha giocato (considerando tutte le competizioni alle quali hanno preso parte i nerazzurri).