Rigori thrilling tra Perù e Australia: Gallese consulta gli appunti sulla borraccia, Redmayne la lancia via

Finale di tensione nello spareggio interzona per Qatar 2022: l’estremo difensore dei Socceroos protagonista anche di uno sgarbo al collega sudamericano.

Andrew Redmayne, anni 33, dall'Australia. Segni particolari: una folta barba, 5 titoli australiani in bacheca tra Brisbane e Sydney. E, da un paio di giorni, una sorta di eroe nazionale calcisticamente parlando, perché è soprattutto merito suo se i Socceroos a novembre saranno al Mondiale in Qatar.

Il numero uno del Sydney FC è subentrato a Mat Ryan, capitano e titolare indiscusso della nazionale, prima dei rigori nello spareggio interzona contro il Perù. È stata solo la sua terza presenza in nazionale, dopo aver fatto un paio di comparsate.

I suoi movimenti sulla linea di porta sono diventati virali, rendendolo famoso come “specialista” nei rigori — che in realtà non è: ne ha parati solo 4 sui 31 fronteggiati. Di certo però è fenomenale nei ‘mind games’.

Oltre a disorientare i suoi avversari, Redmayne ha lasciato disorientato anche il collega Pedro Gallese. Le telecamere di Movistar hanno beccato l’estremo difensore australiano dopo il primo rigore intento a lanciare una borraccia lontano dalla rete della porta.

Non era la sua, ma quella di Gallese. E non era una semplice borraccia: aveva attaccati gli appunti sui rigoristi australiani. Redmayne se n’è accorto e gliel’ha buttata lontano.





Gallese aveva appena respinto la conclusione di Boyle. Da lì in avanti, non ne ha presa più neanche una. E gli errori di Advincula e Valera, con parata di Redmayne, hanno spedito l’Australia al Mondiale.