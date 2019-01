Rigore per la Juventus, il labiale di Lucas Leiva a Chiellini: “È sempre così”

Dopo il rigore concesso alla Juventus, Lucas Leiva è stato ripreso dalle telecamere mentre diceva a Giorgio Chiellini: "È sempre così".

Dopo la vittoria della Juventus, in rimonta contro la Lazio, non mancano le polemiche. Ha fatto discutere infatti il rigore che è stato concesso ai bianconeri a fine partita, per il fallo di Lulic su Cancelo.

Riavvolgiamo il nastro dell'episodio: Joao Cancelo scatta verso la porta della Lazio per raccogliere un cross, Senad Lulic è ingenuo nel movimento con le mani per la trattenuta. Sull'entità del contatto si può parlare all'infinito, come spesso accade, ed è proprio su questo che fanno leva tutte le critiche che stanno piovendo dal popolo biancoceleste, e non solo.

#Leiva la pensa come tanti di noi... pic.twitter.com/a4L5Wg4ot3 — Gerardo Marino (@gemale76) 27 gennaio 2019

Analizzando quel momento, come si vede dal video, Lucas Leiva durante le proteste ha parlato in maniera parecchio irritata con Giorgio Chiellini. Dalle telecamere si rivelano con certezza le seguenti parole: "È sempre così". Poi non si riesce a capire se il brasiliano dica "con voi" o "per voi", ma poco cambia.

In quelle parole c'è tutta la stizza del calciatore della Lazio, che ha assaporato l'impresa nella serata dell'Olimpico, avendo schiacciato la capolista per circa 70 minuti, prima di subire la brutale rimonta della Juventus.