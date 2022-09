Rigore negato a Zaniolo, Mourinho perde la testa: invade il campo e viene espulso

Episodio di tensione all'Olimpico: Mourinho ha litigato con Hateboer dopo un contatto Okoli-Zaniolo, è entrato in campo e Chiffi lo ha cacciato.

Tensione massima all'Olimpico nel secondo tempo di Roma-Atalanta: i giallorossi hanno protestato nei confronti dell'arbitro Chiffi chiedendo un calcio di rigore per una presunta trattenuta di Okoli su Zaniolo, non sanzionata in realtà dall'arbitro veneto, che al contrario ha assegnato una rimessa dal fondo per i nerazzurri.

A quel punto José Mourinho ha perso la testa: l'allenatore portoghese ha invaso il campo prendendosela con Hateboer, reo a suo dire di aver ricominciato subito l'azione con i giocatori della Roma fermi a protestare con Chiffi.

Mourinho sarà dunque squalificato e salterà la sfida da ex contro l'Inter, in programma a San Siro dopo la sosta per le Nazionali.

