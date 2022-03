Rigore fallito e Fluminense eliminato: Felipe Melo accerchiato dai tifosi in aeroporto

Si è chiusa prima ancora dell’approdo nella fase a gironi, l’avventura del Fluminense in Coppa Libertadores. Alla compagine brasiliana infatti, non è bastata la vittoria per 3-1 ottenuta nella gara di andata, per riuscire a superare lo scoglio Olimpia.

La sfida di ritorno infatti ha visto la squadra di Asunción riuscire a rimontare il doppio svantaggio, tra l’altro con la rete che è valsa il 2-0 siglata quasi allo scadere da Paiva.

Si è dunque proseguito con i calci di rigore e se per l’Olimpia Quintana, Camacho, Ortiz e Gonzalez sono stati perfetti nell’esecuzione, il Fluminense ha pagato con l’eliminazione gli errori dal dischetto di Willian e Felipe Melo.

🇺🇾🧤🇵🇾 Gastón Olveira with two massive saves in the shootout for @elClubOlimpia! pic.twitter.com/WX0e1kvhIL — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) March 17, 2022

Proprio l’ex centrocampista di Fiorentina, Juventus ed Inter, è stato individuato come il principale colpevole della sconfitta. Subito dopo la fine della partita, via social è stato bersagliato da insulti e per lui la situazione è poi nettamente peggiorata una volta che il ‘Flu’ ha fatto ritorno a Rio de Janeiro.

Felipe Melo, che è il giocatore più esperto della squadra, infatti è stato circondato da un gruppo di tifosi esagitati all’arrivo in aeroporto, che contro di lui hanno sfogato la loro frustrazione.

Quelli vissuti dal centrocampista, che non si è tirato indietro ed ha cercato un dialogo, sono stati attimi evidentemente di grande tensione, il tutto mentre i compagni di squadra hanno approfittato del momento per lasciare l’aeroporto passando dall’aera partenze.

Felipe Melo, 38 anni, proprio in Coppa Libertadores si è tolto le soddisfazioni più importanti nel corso degli ultimi anni. Con il Palmeiras ha infatti sollevato il trofeo a cielo sia nel 2020 che nel 2021.