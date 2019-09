Rigore dubbio, la Roma recrimina su Twitter: "Mano di Lucioni e VAR non interviene"

La Roma chiede un rigore dopo 8 minuti contro il Lecce, Abisso non lo assegna. Il club su Twitter: "Mano di Lucioni, il VAR non interviene".

Il primo tempo della sfida tra e è stato ricco di emozioni e intensità, ma anche con un episodio dubbio che ha fatto recriminare gli ospiti.

Dopo 8 minuti di gioco, Lucioni ha toccato la palla con il braccio dopo una corta respinta di Gabriel. L'episodio è stato valutato involontario e, complice probabilmente anche la distanza ridotta, Abisso ha deciso di lasciar proseguire.

Anche il VAR ha assecondato la decisione dell'arbitro, ma la Roma ha manifestato il proprio disappunto per il mancato fischio. Non solo in campo, ma anche sui social, con un tweet a sfondo polemico all'intervallo.

Quando ci affacciamo in area avversaria non riusciamo a concretizzare le occasioni a nostro vantaggio e il primo tempo finisce senza gol.



All’8 tocco con il braccio di Lucioni in area: Abisso non fischia e il VAR non interviene.#LecceRoma 0-0 pic.twitter.com/dYPuG5nHBX — AS Roma (@OfficialASRoma) September 29, 2019

Il primo tempo della partita al Via del Mare si è concluso sullo 0-0, con diverse occasioni per entrambe le squadre.