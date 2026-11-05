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Riga FC-FK Jablonec: orario d’inizio

Conference League - Game Week 3 5 nov 2026 - 15:00 Skonto Stadium

La partita tra Riga FC e FK Jablonec inizierà il 05/11/2026 alle 21:00.

Riga FC-FK Jablonec oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

I temi della settimana: cosa è successo a Riga FC e FK Jablonec?

Il Riga FC arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultimo incontro, i lettoni hanno pareggiato 0-0 contro l’Ogre United nella Virsliga lettone. In precedenza avevano ottenuto una netta vittoria per 5-2 in trasferta contro il Grobina. In Conference League, il Riga FC ha pareggiato 1-1 sia contro il Pafos FC sia contro il Qairat Almaty: complessivamente, la squadra ha segnato sette goal e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

L’FK Jablonec è in condizioni decisamente peggiori: nelle ultime cinque partite il club ha ottenuto una sola vittoria, a fronte di tre sconfitte e un pareggio. L’ultimo incontro si è concluso con una pesante sconfitta casalinga per 0-5 contro lo Slavia Praga nel campionato ceco. In Conference League, lo Jablonec è rimasto a secco contro il Brighton e ha perso 2-3 contro l’SC Friburgo: complessivamente, ha segnato sei goal e ne ha subiti dodici.

Riga FC-FK Jablonec: formazioni

Riga FC-FK Jablonec: stato di forma

Riga FC-FK Jablonec: bilancio degli scontri diretti

Riga FC-FK Jablonec: le classifiche