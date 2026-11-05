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Conference League
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Skonto Stadium
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Riga FC-FK Jablonec, dove vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

Riga FC vs Jablonec
Riga FC
Jablonec
Conference League

In Conference League si affrontano Riga FC e FK Jablonec. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Riga FC-FK Jablonec: orario d’inizio

crest
Conference League - Game Week 3
Skonto Stadium

La partita tra Riga FC e FK Jablonec inizierà il 05/11/2026 alle 21:00.

Riga FC-FK Jablonec oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

I temi della settimana: cosa è successo a Riga FC e FK Jablonec?

Il Riga FC arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultimo incontro, i lettoni hanno pareggiato 0-0 contro l’Ogre United nella Virsliga lettone. In precedenza avevano ottenuto una netta vittoria per 5-2 in trasferta contro il Grobina. In Conference League, il Riga FC ha pareggiato 1-1 sia contro il Pafos FC sia contro il Qairat Almaty: complessivamente, la squadra ha segnato sette goal e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

L’FK Jablonec è in condizioni decisamente peggiori: nelle ultime cinque partite il club ha ottenuto una sola vittoria, a fronte di tre sconfitte e un pareggio. L’ultimo incontro si è concluso con una pesante sconfitta casalinga per 0-5 contro lo Slavia Praga nel campionato ceco. In Conference League, lo Jablonec è rimasto a secco contro il Brighton e ha perso 2-3 contro l’SC Friburgo: complessivamente, ha segnato sei goal e ne ha subiti dodici.

RIG

RIG - Forma

KAL
D1-1
SKS
V2-1
PAF
D1-1
GRO
V2-5
OUN
D0-0
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
JAB

JAB - Forma

SCF
S3-2
VPL
S2-3
BHA
D0-0
HRA
V1-2
SLP
S0-5
Gol segnato (subito)
6/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Riga FC-FK Jablonec: formazioni

Formazioni Riga FC - Jablonec

4-3-3
Riga FC crest
Riga FC
RIG
Formazione
Jablonec crest
Jablonec
JAB
3-5-2
K. PiricK. PiricM. TonisevsM. TonisevsB. MusahB. Musahteam-logoK. WassomR. JurkovskisR. JurkovskisI. SiqueiraI. SiqueiraA. AnkrahA. AnkrahS. Oulad M'HandS. Oulad M'HandR. AouaniR. AouaniR. RamiresR. RamiresM. DiopM. DiopK. MihelakK. MihelakM. CedidlaM. CedidlaJ. SlamaJ. SlamaD. PavlovicD. PavlovicV. TchanturishviliV. TchanturishviliD. HollyD. HollyS. NebylaS. NebylaM. PolidarM. PolidarR. SedlacekR. SedlacekA. RusekA. RusekS. AlioumS. Alioum
Jablonec crest
Jablonec
JAB
4-3-3
Riga FC

Formazione titolare

Jablonec

Panchina

Allenatore

  • A. Gula
  • L. Kozel

Riga FC-FK Jablonec: stato di forma

RIG

RIG - Forma

KAL
D1-1
SKS
V2-1
PAF
D1-1
GRO
V2-5
OUN
D0-0
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
JAB

JAB - Forma

SCF
S3-2
VPL
S2-3
BHA
D0-0
HRA
V1-2
SLP
S0-5
Gol segnato (subito)
6/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Riga FC-FK Jablonec: bilancio degli scontri diretti

Riga FC-FK Jablonec: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321041+37
V
D
V
2
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
321031+27
D
V
V
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
5
AjaxAjaxAJX
320173+46
V
V
S
6
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
7
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
V
V
8
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
S
V
V
10
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
V
V
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
V
S
V
12
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
D
V
13
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
211052+34
D
V
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
D
15
AtalantaAtalantaATA
31114404
D
S
V
16
BragaBragaBRA
311123-14
D
V
S
17
GentGentGNT
311112-14
D
S
V
18
ThunThunTHU
310232+13
V
S
S
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
31023303
S
V
S
20
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
310225-33
D
S
S
21
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
22
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
23
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
24
AGFAGFAGF
302112-12
D
D
S
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
D
S
D
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
S
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
S
28
Stella RossaStella RossaZVE
301246-21
D
D
S
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
S
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
S
31
GetafeGetafeGET
201136-31
S
D
32
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301226-41
S
S
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
S
S
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
S
S
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
S
S
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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