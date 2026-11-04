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Riga FC-FK Jablonec: orario d’inizio
La partita tra Riga FC e FK Jablonec inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.
Riga FC-FK Jablonec oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?
I temi della settimana: cos’è successo a Riga FC e FK Jablonec?
Il Riga FC arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’ultimo incontro, la squadra lettone ha pareggiato 0-0 contro l’Ogre United nella Virsliga lettone. In precedenza aveva ottenuto una netta vittoria per 5-2 in trasferta contro il Grobina. In Conference League, il Riga FC ha pareggiato 1-1 sia contro il Pafos FC sia contro il Qairat Almaty: nel complesso, in queste cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti tre.
Il FK Jablonec è in condizioni decisamente peggiori: nelle ultime cinque partite ha ottenuto una sola vittoria, a fronte di tre sconfitte e un pareggio. L’incontro più recente si è concluso con una netta sconfitta casalinga per 0-5 contro lo Slavia Praga nel campionato ceco. In Conference League, lo Jablonec è rimasto a secco contro il Brighton e ha perso 2-3 contro lo SC Friburgo: nel complesso ha segnato sei goal e ne ha subiti dodici.
Riga FC-FK Jablonec: formazioni
Probabili formazioni Riga FC - Jablonec
Allenatore
- A. Gula
Riga FC-FK Jablonec: stato di forma
Riga FC-FK Jablonec: bilancio degli scontri diretti
Riga FC-FK Jablonec: le classifiche
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