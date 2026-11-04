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Conference League
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Riga FC-FK Jablonec, dove vedere la partita di oggi in TV e in streaming?

Riga FC vs Jablonec
Riga FC
Jablonec
Conference League

In Conference League il Riga FC affronta l'FK Jablonec. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta tv e streaming?

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Riga FC-FK Jablonec: orario d’inizio

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Conference League - Game Week 3
Skonto Stadium

La partita tra Riga FC e FK Jablonec inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Riga FC-FK Jablonec oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

I temi della settimana: cos’è successo a Riga FC e FK Jablonec?

Il Riga FC arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’ultimo incontro, la squadra lettone ha pareggiato 0-0 contro l’Ogre United nella Virsliga lettone. In precedenza aveva ottenuto una netta vittoria per 5-2 in trasferta contro il Grobina. In Conference League, il Riga FC ha pareggiato 1-1 sia contro il Pafos FC sia contro il Qairat Almaty: nel complesso, in queste cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti tre.

Il FK Jablonec è in condizioni decisamente peggiori: nelle ultime cinque partite ha ottenuto una sola vittoria, a fronte di tre sconfitte e un pareggio. L’incontro più recente si è concluso con una netta sconfitta casalinga per 0-5 contro lo Slavia Praga nel campionato ceco. In Conference League, lo Jablonec è rimasto a secco contro il Brighton e ha perso 2-3 contro lo SC Friburgo: nel complesso ha segnato sei goal e ne ha subiti dodici.

RIG

RIG - Forma

KAL
D1-1
SKS
V2-1
PAF
D1-1
GRO
V2-5
OUN
D0-0
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
JAB

JAB - Forma

SCF
S3-2
VPL
S2-3
BHA
D0-0
HRA
V1-2
SLP
S0-5
Gol segnato (subito)
6/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Riga FC-FK Jablonec: formazioni

Probabili formazioni Riga FC - Jablonec

Allenatore

  • A. Gula

Riga FC-FK Jablonec: stato di forma

RIG

RIG - Forma

KAL
D1-1
SKS
V2-1
PAF
D1-1
GRO
V2-5
OUN
D0-0
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
JAB

JAB - Forma

SCF
S3-2
VPL
S2-3
BHA
D0-0
HRA
V1-2
SLP
S0-5
Gol segnato (subito)
6/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Riga FC-FK Jablonec: bilancio degli scontri diretti

Riga FC-FK Jablonec: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
220031+26
V
V
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
D
V
10
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
211052+34
D
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
S
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
S
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
S
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
S
17
GentGentGNT
210112-13
S
V
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
S
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
Stella RossaStella RossaZVE
201145-11
D
S
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
S
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
S
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
S
D
26
AGFAGFAGF
201112-11
D
S
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
S
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
S
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
S
30
GetafeGetafeGET
201136-31
S
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
S
D
32
ThunThunTHU
200202-20
S
S
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
S
S
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
S
S
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
S
S
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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