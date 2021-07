Da rifugiato a capitano dell'Australia ai Giochi, Deng: "Un privilegio"

Nato in Kenya da genitori del Sudan del Sud, Thomas Deng è il capitano dell’Australia Olimpica a Tokyo 2020: “Posso dare una speranza”.

Il torneo olimpico di calcio continua a regalare sorprese su sorprese. A Tokyo 2020 infatti, dopo la debacle della Francia contro il Messico ed il pareggio della Spagna contro l’Egitto, un’altra grande è partita con il piede sbagliato: l’Argentina.

L’Albiceleste infatti è stata battuta per 2-0 dall’Australia nel suo match d’esordio nel Gruppo C. Tra i protagonisti della sfida che si è disputata al Sapporo Dome, anche Thomas Deng, ovvero il capitano dei ‘Socceroos’.

Il percorso che l’ha portato fino alle Olimpiadi è stato di quelli lunghi e tortuosi. Nato da genitori del Sudan del Sud, in un campo per rifugiati a Nairobi, in Kenya, si è trasferito in Australia con la famiglia all’età di sei anni.

La sua è quindi la lunga storia di un ragazzo che è arrivato in Australia da rifugiato e che oggi è il capitano di una squadra che ha staccato quel pass per le Olimpiadi che inseguiva dal 2008.

“Per me è un privilegio, non sono molte le persone che possono dire di aver partecipato ad un’Olimpiade. E’ un qualcosa del quale andare orgogliosi ed è un motivo d’orgoglio anche indossare la fascia da capitano. Per me da bambino giocare in Nazionale rappresentava un sogno ed ora sono qui”.

Anche il fratello di Thomas, Peter, gioca a calcio, ma ha scelto di rappresentare il Sudan del Sud.

“Quando riporti l’orologio indietro e pensi a quante cose sono successe, capisci che è tutto pazzesco. Rappresento la mia comunità e ci sono molti bambini che probabilmente mi guardano come una sorta di modello. Forse aspireranno a seguire le mie orme. Sono di origine sud sudanese e anche australiano e questo dà ai ragazzi la speranza che si possano realizzare i sogni”.

Deng, 24 anni, dopo aver mosso i primi passi da calciatore in Australia, ha giocato anche in Olanda nella seconda squadra del PSV ed oggi milita negli Urawa Reds proprio in Giappone.