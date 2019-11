Rieti-Reggina, dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Rieti sfida la capolista Reggina nella 15ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Rieti di Bruno Caneo è opposto alla Reggina di Domenico Toscano per la 15ª giornata del Girone C di Serie C, ma con ogni probabilità i padroni di casa scenderanno in campo con la formazione Berretti. I giocatori tesserati con la società laziale hanno infatti lanciato una nota congiunta assieme all'AIC per denunciare una situazione divenuta insostenibile.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La maggior parte infatti non ha ancora ricevuto gli stipendi dei mesi di luglio e agosto, e nessuno ha ricevuto quello del mese di settembre, mentre il Comune ha chiuso il campo di allenamento per 7000 euro di bollette non pagate. Così è stato indetto uno sciopero per domenica 17 novembre, giorno in cui deve giocarsi da calendario la gara con la Reggina, con l'auspicio che il club provedesse ai pagamenti entro la giornata di venerdì 15 novembre.

Questo non è avvenuto ed ora per i laziali è a rischio il proseguo del campionato: salvo la decisione di non presentarsi (dopo 2 gare senza scendere in campo il Rieti sarebbe escluso per regolamento dal campionato), sarà la squadra Berretti ad affrontare gli amaranto capolisti. Finora la squadra laziale ha conquistato 12 punti, con un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte che le ha consentito di occupare il 17° posto, mentre la Reggina guida la graduatoria imbattuta a quota 34 punti, frutto di 10 vittorie e 4 pareggi.

L'attaccante Francesco Marcheggiani con 8 reti è il miglior realizzatore del Rieti fino a questo momento, mentre Simone Corazza è il bomber degli amaranto e del Girone C di Serie C con 12 realizzazioni all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Rieti-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

RIETI-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Rieti-Reggina

Rieti-Reggina Data: 17 novembre 2019

17 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO RIETI-REGGINA

Rieti-Reggina si disputerà il pomeriggio di domenica 17 novembre 2019, a porte chiuse per l'assenza del servizio steward, allo Stadio Centro d' -Manlio Scopigno di Rieti. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino, è previsto per le ore 15.00.

La partita Rieti-Reggina sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in televisione se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Matteo Occhiuto.

Ai suoi abbonati, Eleven Sports permetterà di seguire Rieti-Reggina in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Il Rieti scenderà in campo con la squadra Berretti, visto lo sciopero proclamato dai giocatori della Prima squadra in seguito al mancato pagamento degli stipendi da parte della società a partire dal mese di luglio. Non si sa ancora con certezza se in panchina siederà il vice di Bruno Caneo, Antonio Maschio.

Toscano potrebbe approfittare del caos in casa Rieti per far rifiatare qualche titolare e dare minutaggio a giocatori che finora hanno giocato di meno. Fra i pali dovrebbe così esserci spazio per il dodicesimo Farroni al posto di Guarna, mentre in difesa Bertoncini e Gasparetto potrebbero rilevare Loiacono e Blondett. A centrocampo spazio a De Francesco come mezzala destra al posto di Nicolò Bianchi, con capitan De Rose mezzala sinistra. Sulle fasce conferma per Garufo a destra e probabile staffetta Bresciani-Rolando sulla corsia mancina. Sulla trequarti si rivedrà Bellomo, mentre nel tandem d'attacco potrebbe toccare a Doumbia affiancare Reginaldo, con il bomber Corazza e Denis inizialmente in panchina.

REGGINA (4-3-1-2): Farroni; Gasparetto, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Francesco, De Rose, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Doumbia.