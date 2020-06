Rientro Alex Sandro, la data possibile: Juventus-Atalanta nel mirino

Alle prese con una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale, il brasiliano mette nel mirino il rientro con la Dea.

Un'assenza pesante, pensatissima, soprattutto considerando come non esista un'alternativa affidabile. Ogni riferimento ad Alex Sandro è puramente voluto, ai box da una settimana a causa di una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Ko, questo, patito nella finale di Coppa persa dalla contro il .

Un quadro altamento complicato, a maggior ragione considerando come - tanto per cambiare - in infermeria sia finito rapidamente anche De Sciglio, alle prese l'ennesimo guaio muscolare che potrebbe costargli il prosieguo di stagione.

Insomma, Sarri a sinistra dovrà escogitare piani differenti. Il tutto, auspicando che Danilo resti sul pezzo dal punto di vista mentale, evitando di creare difficoltà nelle difficoltà come proposto nella trasferta di .

E se l'attualità vedrà Matuidi macinare chilometri sulla fascia mancina, inevitabilmente i riflettori si spostano sul recupero di Alex Sandro. Che, comunqe, non verrà affrettato: specialmente considerando il vitale appuntamento di contro il .

Tuttavia, inevitabilmente, le prove generali passeranno del campionato. E, in tal senso, l'obiettivo della consiste nel recuperare il laterale brasiliano in un mese scarso. Dunque, nel mirino le partite contro e , in programma l'11 e il 15 luglio.

Parallelamente, inevitabilmente, lo sguardo dei dirigenti della Continassa si sposterà al mercato. De Sciglio, con la valigia in mano, potrebbe rappresentare una plusvalenza interessante. Così come potrebbe rivelarsi interessante il rientro alla base di Luca Pellegrini, attualmente in prestito al . Qui, sostanzialmente, l'ultima parola spetterà a Sarri.

In definitiva, passano i mesi ma sulla fascia sinistra la certezza resta sempre Alex Sandro. Seppur tra alti e bassi, il 12 bianconero - alla quinta annata all'ombra della Mole - vanta un peso specifico non indifferente nelle gerarchie juventine. Spogliatoio compreso, s'intende.