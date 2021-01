Rider rapinato: ingente donazione di Fares per ricomprare lo scooter

Il difensore della Lazio, Mohamed Fares, si è reso protagonista di uno splendido gesto. Con la sua donazione ha voluto aiutare un rider rapinato.

Sono diventate virali, nelle scorse ore, le terribili immagini che raccontano di un rider che, dopo essere stato aggredito da alcuni delinquenti, si è visto sottrarre lo scooter con il quale faceva le sue consegne.

Secondo quanto emerso, il tutto è avvenuto nella serata di domenica a Calata Capodichino e la vittima della rapina è stato un uomo di 52 anni che stava solo cercando di fare il suo lavoro.

L’uomo, padre di famiglia, ha cercato di difendersi in ogni modo ed anche di scappare al fine di non perdere il mezzo fondamentale per la sua attività, ma si è dovuto arrendere dopo essere stato malmenato, colpito con pugni e anche speronato da un altro motorino.

Le scene circolate in rete sono di quelle che fanno malissimo e immediatamente, attraverso la piattaforma gofundme.com, è partita una raccolta fondi il cui obiettivo era raggiungere una cifra che consentisse al rider di comprare un nuovo scooter.

La speranza era inizialmente quella di riuscire a raccogliere 5mila euro, ma tale somma è stata presto superata anche grazie all’importante donazione fatta da Mohamed Fares. Il difensore della ha versato 2.500 euro e l’ha fatto nel modo più discreto possibile, ma fin dal momento in cui il suo nome è stato ‘scoperto’, via social sono partiti moltissimi messaggi di ringraziamento a lui rivolti, tanti dei quali dalla città di .