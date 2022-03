Ricorso ufficiale: Russia contro l'esclusione di Nazionale e Spartak Mosca

Qualche giorno fa la decisione di UEFA e FIFA, entrambe ferme nel condannare l'invasione dell'Ucraina a proprio modo. Ovvero sospendendo le squadre russe dalle competizioni europee ed internazionale. Un provvedimento che aveva portaro la federazione ad evidenziare di star pensando ad un eventuale ricorso per poterle schierare nuovamente. Ufficialmente presentato al TAS di Losanna.

E' stato lo stesso Tribunale Arbitrale dello Sport a confermare come la RFS, la federazione calcistica russa, ha presentato nella giornata di martedì 8 marzo il ricorso per far disputare alle proprie squadre le gare previste a marzo. Lo Spartak Mosca è infatti in teoria di scena negli ottavi di finale di Europa League contro il Lipsia, mentre la Nazionale nei playoff Mondiali contro la Polonia a fine mese.

Il ricorso della federazione russa è stato presentato contro FIFA, UEFA, ma non solo: anche nei confronti della Federcalcio polacca, quella svedese, ceca, montenegrina e maltese. Per queste, infatti, la Russia non deve giocare per qualificarsi ai Mondiali 2022, di scena in Qatar a novembre.

La Russia, evidenzia il TAS chiede quanto segue:

"Annullare le Decisioni contestate e di reintegrare tutti i russi squadre e club per la partecipazione a competizioni FIFA e UEFA. Insieme ad ogni affermazione di ricorso, la RFS ha altresì depositato istanza di sospensione dell'esecuzione di ciascuna decisione impugnata".

Decisione attesa tra qualche giorno, probabilmente dopo la data inizialmente scelta per la sfida d'andata tra Spartak Mosca e Lipsia. Questa non verrà quasi sicuramente disputata, ma la federazione russa è decisa a farla recuperare, così da consentire al proprio club di disputare regolarmente la competizione sul campo.

La federazione russa aveva espresso con una nota il proprio disappunto alla decisione di FIFA e UEFA:

"Siamo categoricamente in disaccordo. Riteniamo che questa decisione sia contraria alle norme e ai principi della competizione internazionale, nonché allo spirito dello sport. Ha un evidente carattere discriminatorio e danneggia un numero enorme di atleti, allenatori, dipendenti di club e squadre nazionali e, soprattutto, milioni di tifosi russi e stranieri, i cui interessi devono innanzitutto tutelare le organizzazioni sportive internazionali. Tali azioni stanno dividendo la comunità sportiva mondiale, che ha sempre aderito ai principi di uguaglianza, rispetto reciproco e indipendenza dalla politica".

Palla al TAS.