Ricorso Milan al TAS Losanna: Gazidis incontra l'UEFA a Nyon

L'Ad del Milan Gazidis ha incontrato informalmente a Nyon alcuni rappresentanti dell'UEFA in vista dell'udienza davanti al TAS di Losanna.

Come noto, il Milan ha proposto appello al Tas di Losanna nei confronti della sentenza UEFA emessa lo scorso 13 dicembre che ha sancito le seguenti sanzioni nei confronti della società rossonera: multa di 12 milioni, limitazione a 21 giocatori nella lista UEFA per due stagioni ed esclusione dalle coppe in caso di mancato pareggio di bilancio nel 2021.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Secondo quanto riportato dall'Ansa nella giornata odierna il nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis si è recato a Nyon per incontrare in maniera ufficiosa alcuni rappresentati dell'UEFA e porre le condizioni affinchè lo scontro davanti all'organo giudicante svizzero possa essere il meno aspro possibile.

L'ex Arsenal ha inoltre chiesto delucidazioni su eventuali paletti riguardanti il calciomercato (spiegando al contempo le motivazioni che hanno potuto portare all'acquisto di Paquetà per 35 milioni). Infine il dirigente meneghino ha comunque voluto sottolinare il rispetto che il club di Via Aldo Rossi ha nei confronti delle istituzioni del calcio.