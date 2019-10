Ricorso di Fonseca parzialmente accolto: in panchina per Roma-Milan

Il tecnico della Roma dovrà saltare solo la gara contro la Sampdoria: inizialmente erano state due le partite di squalifica.

Mentre e aspettano di capire se la gara del Ferraris verrà disputata a causa dell'allerta meteo, i giallorossi possono esultare. In maniera parziale, ma comunque meglio rispetto al provvedimento inizizlae: Paulo Fonseca salterà solamente una gara per squalifica.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

E' stato infatti accolto in parte il ricorso da parte della Roma, colpita da quanto accaduto nel match di campionato contro il . Furioso per il mancato goal assegnato a Kalinic, Fonseca, insieme ad altri dirigenti giallorossi, si era scagliato contro il direttore di gara chiedenso spiegazioni.

Invece delle due gare di squalifica, Fonseca, espulso dall'arbitro Massa dopo il triplice fischio finale, salterà solamente quella post sosta contro la Sampdoria prevista in teoria domenica, e sarà nuovamente in panchina per il big match contro il . L'ex dovrà pagare anche 20.000 euro.

La Roma ritroverà subito Ranieri, tecnico con il quale la formazione giallorossa ha chiuso la scorsa stagione prima dell'arrivo di Fonseca. Un match fondamentale sopratutto per i blucerchiati, attualmente fanalino di coda di , me estremamente importante anche per i capitolini.

Fin qui, sia in Serie A che in , la Roma ha avuto risultati altalentanti senza trovare una vera continuità di gioco e risultati. Complice anche una serie incredibile di infortuni che ha limitato fortemente le scele di Fonseca in queste prime settimane.

Tra Sampdoria e Milan, la Roma tornerà in campo anche per l'Europa League: giovedì prossimo, infatti, il team di Fonseca ospiterà il Monchengladbach, attualmente ad un punto in classifica rispetto ai quattro della formazione giallorossa.