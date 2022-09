Ricorso Di Maria: la decisione della Juventus dopo la squalifica dell'argentino

Il Fideo è stato squalificato per due giornate dopo la gomitata rifilata ad Izzo: salterà anche la sfida con il Milan.

È il 40’ di Monza-Juventus quando Angel Di Maria rifila una gomitata in pieno petto ad Armando Izzo, procurandosi il primo cartellino rosso diretto della sua esperienza italiana.

Un’espulsione costata cara al Fideo e ai bianconeri, non solo per la sconfitta ma anche la squalifica che ne è derivata.

SQUALIFICA DI MARIA

Il Giudice Sportivo ha inflitto a Di Maria due giornate di squalifica, motivate dalla condotta violenta.

Ciò significa che il Fideo non sarà a disposizione di Allegri per le sfide contro il Bologna e soprattutto contro il Milan.

RICORSO SQUALIFICA DI MARIA

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe già preso la decisione di non presentare alcun ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di fermare Di Maria per due turni.

La società ritiene infatti congrue le due giornate e per questo motivo non farà appello. Di Maria sarà comunque regolarmente a disposizione per la partita di Champions League con il Maccabi Haifa.