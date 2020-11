Ricorso del Napoli respinto: 3-0 per la Juventus e un punto di penalizzazione

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli: "Violazione della lealtà, della correttezza e della probità".

Niente da fare per il di Gattuso. Tra le migliori squadre del campionato di fin qui, gli azzurri non avranno almeno per ora la possibilità di giocare la gara contro la : dopo il ricorso, infatti, è stata confermata la sconfitta per 3-0. Nonchè il punto di penalizzazione in classifica.

La federazione italiana, ha infatti confermato come la gara dello Stadium, che ha visto il Napoli non presentarsi generando un caos nei giorni precedenti e in quelli successivi, si sia conclusa con la vittoria a tavolino della Juventus . In più per gli azzurri -1 in classifica:

"La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020? Altre squadre Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus". Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

La motivazione per cui il ricorso è stato respinto è apparsa nel comunicato della FIGC e della corte sportiva d'appello:

"Non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità ".

La novità che emerge dal comunicato federalein cui viene respinto il ricorso per il 3-0 e il punto di penalizzazione in classifica, è che il Napoli aveva annullato i tamponi previsti per il giorno della partita, ancor prima della mail della ASL.

Negativo il primo ricorso, il Napoli dovrebbe comunque andare avanti nella propria battaglia per avere la possibilità di sfidare la Juventus sul campo, magari avendo indietro anche il punto di penalizzazione: nuovi step possibili il CONI e dunque il TAR.

Attualmente il Napoli si trova a 14 punti in classifica, a -3 dalla vetta occupata dal . La Juventus è invece ad una lunghezza dietro gli azzurri. Una decisione in positivo o in negativo per la squadra di Gattuso in caso di nuovi ricorsi potrebbe seriamente cambiare il corso del campionato.