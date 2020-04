Il ricordo di Amelia: "Dovevo giocare in B, mi ritrovai al Chelsea"

Marco Amelia e la chiamata del Chelsea: "Con Mourinho lavorai in maniera strana". Il rimpianto? "Non aver avuto la possibilità di tornare alla Roma".

38 anni appena compiuti, ex portiere, campione del Mondo nel 2006. L'identikit di Marco Amelia, che in trionfò da terzo portiere dietro a Gigi Buffon e ad Angelo Peruzzi. E che, a 'Casa Di Marzio', ha ricordato quei momenti con nostalgia.

"Dal Mondiale in poi si è scoperto tutto di tutti i giocatori del 2006, anche del mister. Amalgamare il gruppo in quel periodo era un’impresa difficile, ha fatto entrare nella nostra testa l’idea di poter vincere il Mondiale. Eravamo gli unici a crederci veramente, queste vittorie si costruiscono dalle convocazioni e nei primi giorni di raduno".

Dall'azzurro al blue: quello del , che a sorpresa nel 2015 lo chiamò per mettere una pezza all'emergenza portieri. Amelia, per la cronaca, stava vestendo la maglia della Lupa Castelli Romani, in Serie C. Un triplo salto mortale.

"Ho lavorato in maniera strana con Mourinho, avevo contatti con una squadra italiana in B per tornare a giocare, ma mi sono ritrovato al Chelsea per via dell’infortunio di Courtois a mercato finito. Quando sono arrivato mi sono ritrovato Mourinho in albergo, mi ha trasmesso subito grande voglia, lui è un grande motivatore, tira fuori il meglio anche da chi è meno importante".

Il grande rimpianto di Amelia? Quello di non essere mai tornato alla , la sua squadra del cuore.