Ricordate Barreto? A 33 anni può rimettersi in gioco con il Monopoli

L'attaccante brasiliano Victor Barreto, alla soglia dei 34 anni, vuole rimettersi in gioco: fissati test atletici e visite mediche con il Monopoli.

Dagli allori della al dimenticatoio, o quasi. Paulo Vitor Barreto sembrava aver chiuso precocemente la sua carriera da calciatore professionista nel 2015, dopo 5 presenze e 2 reti con il in Serie D. Quattro anni dopo però l'attaccante brasiliano, capace di trascinare a suon di goal il Bari di Conte alla promozione in Serie A nel 2008/2009 (25 in 34 presenze) e di realizzare 21 goal in Serie A con le maglie dei Galletti e del , vuole provare a rimettersi in gioco.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', infatti, il giocatore classe 1985 potrebbe trovare a breve un accordo con un altro club pugliese, il Monopoli, che milita attualmente nel campionato di Serie C e con cui ha già fissato test atletici e visite mediche.

Se il brasiliano dovesse superarli, dopo 42 mesi di inattività la carriera di Barreto vivrebbe una seconda fase con la maglia biancoverde. Per dimostrare che a dispetto dell'età e degli anni senza calcio giocato può ancora fare la differenza in zona goal e magari, chissà, per provare a portare in alto il Gabbiano,come già fece 10 anni prima con i Galletti in Serie B.