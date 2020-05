Riconoscimento per Son: è il miglior tiratore dell'addestramento militare in Corea

Republic of Korea Marine Corps/Getty

Republic of Korea Marine Corps/Getty

Son Heung-min è stato premiato come miglior tiratore dell'addestramento militare a cui ha partecipato per tre settimane nell'isola di Jeju.

Dal campo di gioco a quello di tiro, per Son Heung-min non sembra esserci tanta differenza: l'attaccante del ha completato le tre settimane di addestramento militare nell'isola di Jeju in nel corpo dei Marines, ottenendo un riconoscimento prestigioso.

Tra tutti i partecipanti è stato premiato come il tiratore migliore tra 157 con dieci centri su dieci: cecchino infallibile, con i compagni d'avventura che si sono dovuti inchinare alla precisione di Son, spietato anche con un'arma da fuoco tra le mani.

Dopo la vittoria ai Giochi Asiatici del 2018, il 27enne coreano aveva ottenuto l'esenzione dalla 'naja', il servizio di leva che lo avrebbe tenuto lontano dal calcio per la durata di 18 mesi, un periodo lunghissimo che avrebbe compromesso il prosieguo di una carriera ad altissimi livelli.

Son potrà così tornare in per prepararsi ad un'eventuale ripresa della Premier League dopo la frattura ad un braccio che lo aveva costretto a dare forfait prima della sospensione del massimo torneo inglese. Con un nuovo premio in saccoccia di cui andrà sicuramente fiero.