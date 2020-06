Richarlison non ha dubbi: "Esistono difensori migliori di Van Dijk"

La Premier League è appena ripartita e domenica sera offrirà un primo piatto prelibatissimo: il derby del Merseyside tra e .

Sarà una bella sfida tra l'attaccante dei 'Toffees', Richarlison, e il difensore dei 'Reds', Virgil Van Dijk: l'ex Fluminense è intervenuto sul canale Youtube 'Desimpedidos', ridimensionando il suo prossimo avversario.

Van Dijk ha chiuso al secondo posto nella classifica del Pallone d'Oro 2019, alle spalle del solo Lionel Messi che ha ricevuto sette voti in più: un mero dettaglio secondo Richarlison che ha fatto anche i nomi di coloro che, a suo avviso, sono migliori dell'ex .

"È stato scelto come uno dei primi tre al mondo perché ha avuto un'ottima stagione, ma sì, per me ci sono difensori migliori. Quali? Thiago Silva, Marquinhos e Sergio Ramos".