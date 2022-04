La ricetta del Napoli per uscire dalla crisi: "Incontri serali per discutere delle criticità"

E' calato il buio più totale sulle ambizioni Scudetto del Napoli, totalmente affossate dal clamoroso 3-2 di Empoli: in vantaggio di due reti, gli azzurri sono stati tramortiti da Henderson e dalla doppietta di Pinamonti, facilitata anche da un gravissimo errore di Meret.

Soltanto l'aritmetica tiene ancora in vita le speranze dei partenopei, ora costretti pure a guardarsi le spalle dal ritorno della Juventus: situazione critica con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite, sfociata con la decisione di andare in ritiro permanente a partire da martedì, allo scopo di ritrovarsi tutti insieme per schiarire le idee.

In questa fase, Insigne e compagni dovranno parlarsi di più tra loro per cercare di trovare una soluzione e salvare quantomeno il finale di stagione: proprio su questo punto verte il comunicato del Napoli, che annuncia la novità degli incontri serali tra staff tecnico e calciatori.

"La società, la direzione sportiva, l’allenatore e lo staff hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l’abituale scheda quotidiana di allenamento. I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo. Riunioni di teoria e valutazioni delle prossime partite, come sempre fatto. Il tutto integrato, e questa è la novità, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l’eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione".

La convinzione, nell'ambiente napoletano, è che questi risultati non rispecchino la reale qualità di una rosa capace di tritare gli avversari nella prima parte del campionato: di quei tempi sono rimasti solo i ricordi sfocati, oltre alla speranza di poter tornare a quei livelli d'eccellenza.