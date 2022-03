Ricci, potenza fisica e goal: Enzo, figlio di Marcelo, brilla con le promesse del Real Madrid

Tale padre, tale figlio: o quasi. In un gruppo, in fin dei conti, è facile riconoscerlo: basta guardare i capelli, una folta chioma riccioluta che rimanda a pochi altri giocatori al mondo. Marcelo, anche in questo, è inconfondibile.

Suo figlio Enzo è sportivamente diverso: ha 12 anni, ma il fisico di un ragazzo più grande. Ha sì i ricci, come detto, ma non gioca in difesa come il padre: è l'attaccante delle promesse del Real Madrid, e segna anche tanto.

Negli scorsi giorni, ad esempio, ha partecipato insieme ai suoi coetanei al torneo "La Liga Promises 2022", competizione internazionale Under 12 che raggruppa le selezioni giovanili dei migliori club in Europa. Sono stati 14 quelli a partecipare quest'anno: oltre al Real Madrid, il Barcellona, il Liverpool, il Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid, la Juventus, il Valencia, il Siviglia, il Benfica, il Villarreal, il Celta Vigo, il Betis Siviglia, il Las Palmas e il Tenerife.

Ed Enzo ALves si è messo in mostra: contro il Liverpool, nella sfida terminata per 0-6 in favore dei Blancos, il figlio di Marcelo ha siglato una doppietta grazie alla potenza fisica e alla corsa.

Il tutto poi concluso dall'esultanza alla Cristiano Ronaldo, con tanto di "Siuuu": presente sugli spalti anche il padre, che si è complimentato con lui al termine del match, tra sorrisi e consigli. Com'è giusto che sia: si cresce piano piano, ma certe cose ce le hai nel sangue.