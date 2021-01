Ricci ed Acampora positivi al coronavirus: saltano Spezia-Verona

Lo Spezia ha evidenziato come i due giocatori abbiano contratto il covid e non potranno dunque essere a disposizione per la prima gara del 2021.

Inizia il 2021, riparte la conta dei contagiati da coronavirus in . Se negli ultimi giorni del 2020 anche gli ultimi contagiati erano guariti e nuovamente a disposizione per le prime gare della seconda parte di stagione, il nuovo giro di tamponi riporta il covid in Serie A, preciamente allo .

Il club ligure ha infatti evidenziato come due giocatori siano risultati positivi al covid, impossibilitati così a scendere in campo nella prima gara del 2021, che vedrà la squadra di Italiano, neopromossa in Serie A, affrontare il in quel di La Spezia

Positivi al coronavirus Acampora e Ricci:

"Sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato la quarantena. Come da protocollo, nella giornata di domani, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid-19 in vista della gara di domenica contro l’Hellas Verona".

Per Acampora, interno di centrocampo, pochissimi minuti giocati fin qui, con tre presenze in Serie A e una in Coppa . Ricci è invece uno dei titolarissimi di Italiano, tanto da aver saltato solamente una gara della massima serie in questi primi mesi di campionato.

L'ex Primavera della , Ricci, ha giocato da mediano titolare in quasi tutti i match del primo campionato dello Spezia in Serie A: al suo posto, contro il Verona e nelle gare successive che potrebbe saltare in caso di continua positività al coronvairus, dovrebbe essere sostituito da Pogeba.

Alla pari di Ricci ed Acampora, è stata riscontrata anche la positività di Osimhen, attaccante del Napoli alle prese però con un infortunio alla spalla e dunque già out per la gara del 15esimo turno contro il .