Riccardo Trevisani lascia Sky: l'annuncio a sorpresa sui social

La famiglia di Sky, per quanto riguarda la sezione sportiva, perde un altro pezzo da novanta. Dopo Lele Adani ed altri colleghi tra giornalisti ex calciatori, arriva a sorpresa l'annuncio dell'addio anche da parte di Riccardo Trevisani.

Si tratta di uno dei volti storici dell'emittente satellitare che, fin dal 2004, ha trattenuto milioni di tifosi con le sue telecronache ricche di passione e competenza.

Un annuncio arrivato, come spesso accade nei tempi moderni, con un post sul suo profilo Instagram:

"Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021.17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta. Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, perche sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro. Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi e’ piaciuto un sacco. A presto".