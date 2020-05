Ricatto 'hot' a Lavezzi: soldi per non diffondere video intimi

Lavezzi ha denunciato un'estorsione a sfondo sessuale ai suoi danni: chiesto denaro per mantenere segreti video 'hot' con la compagna Natalia Borges.

Problemi per Ezequiel Lavezzi. Lo fanno sapere dall' , dove 'La Nacion' - riportando fonti informate sui fatti - svela un ricatto a sfondo sessuale nei confronti del Pocho.

L'ex attaccante del , come spiega il quotidiano sudamericano, ha presentato denuncia per un'estorsione subita via social: attraverso messaggi Instagram, a Lavezzi è stato chiesto denaro per non diffondere video intimi suoi e dell'attuale fidanzata Natalia Borges.

Al Pocho, sono stati chiesti 5mila dollari per ogni file (comprese foto) che includerebbero l'argentino e la modella brasiliana con cui Lavezzi ha trascorso la quarantena ai Caraibi.

Video 'hot', messaggi e istantanee: questo il materiale in possesso delle persone che hanno preso di mira l'ex azzurro. Il quale, tramite il proprio legale, ha presentato un esposto con cui è stata aperta un'inchiesta sfociata in due denunce. I reati, sono quelli di estorsione e diffusione di materiale privato.