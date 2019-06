Ribery: "Nel 2013 non avevo nulla da invidiare a Messi e Ronaldo"

Mancano soltanto quattordici giorni e poi l'avventura al di Franck Ribery potrà considerarsi ufficialmente conclusa: tecnicamente lo è già, visto che la stagione sportiva è finita e il contratto in scadenza il 30 giugno non verrà prolungato.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Addio alla Baviera dopo 12 anni di successi e un palmares di tutto rispetto: 8 , 5 Coppe di , 5 Supercoppe di Germania, 1 Coppa di Lega tedesca, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa europea e, soprattutto, il 'Triplete' conquistato nel 2012/2013 con la strappata ai rivali del , all'epoca allenato da Jurgen Klopp.

Proprio relativi a quell'annata sono i maggiori rimpianti di Ribery che, intervistato da 'L'Equipe', non ha nascosto la delusione per la mancata vittoria del Pallone d'Oro (arrivò terzo alle spalle di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo con il 23,36% dei voti).

"E' stata più che una delusione, è stata la più grande ingiustizia della mia carriera. E non solo per me, ma per molte altre persone. Sono stato il migliore quell'anno e ho finito terzo, non avevo nulla da invidiare a Messi e Ronaldo, lo dico con tutta l'umiltà possibile perché è la verità".