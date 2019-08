Ribery alla Fiorentina, i viola ci provano concretamente: fitti contatti con il francese

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso prova a convincere Franck Ribery a trasferirsi in viola: il trentaseienne francese è svincolato.

Da suggestione di calciomercato a tentativo concreto: la è pronta a far di tutto per convicere Franck Ribery a trasferirsi in . Lo riferisce 'Sky Sport', secondo cui nelle ultime ore sarebbero sempre più fitti i contatti fra la proprietà viola e il trentaseienne francese, svincolato dallo scorso 30 giugno dopo l'esperienza di ben 12 anni in con la maglia del .

Il patron Rocco Commisso sogna un innesto di blasone nella rosa di Vincenzo Montella e la società sta provando a convincere l'esterno offensivo della bontà del proprio progetto.

Fra i viola cresce l'ottimismo in questo senso, mentre appaiono molto complesse per gli elevati costi economici le altre piste che portano a Suso del e a Mario Balotelli, quest'ultimo in trattativa con il Flamengo.

Ribery sale dunque nelle preferenze della società: al francese le proposte da tutta Europa e non solo non mancano, ma Commisso e il D.s. Pradé provano a strappare il suo sì e a fargli scegliere l'Italia e Firenze.